Израиль покормил беженцев через забор

Израиль отправил несколько тонн гуманитарной помощи на границу с Сирией после того, как сирийские правительственные войска начали операцию против групп террористов в провинции Дераа. Об этом сообщает The Times of Israel.

За несколько часов израильские военные доставили на границу медикаменты, 300 палаток, 13 тонн провианта и 15 тонн детского питания, 30 тонн одежды.

В то же время отмечается, что границу беженцам пересечь не позволят.

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С тех пор как войска сирийского лидера Башара Асада начали атаковать боевиков оппозиции на юго-западе страны, в Израиль и Иорданию направились десятки тысяч беженцев. Как пишет The Times of Israel, Израиль оказывает поддержку четырем лагерям, расположенным на Голанских высотах.

Ранее 29 июня сирийская армия отбила у боевиков в провинции Дераа холм, с которого открывается вид на дорогу, соединяющую западную и восточную части провинции. Таким образом, боевики теперь не могут свободно перемещаться между районами.

До этого российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил сделку боевикам на юго-западе страны. По данным военного источника в провинции Дераа, полное прекращение огня возможно, если боевики сложат оружие и присоединятся к занимающей нейтральную позицию военной полиции в своих родных городах.

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