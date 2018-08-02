Российские военные появились на границе Израиля и Сирии

Россия выставит посты военной полиции на Голанских высотах. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба российских вооруженных сил Сергей Рудской в четверг, 2 августа, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что работа международных наблюдателей в районе сирийско-израильской границы была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности, однако теперь созданы условия для возобновления их деятельности. «Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения», — заявил Рудской.

Военачальник добавил, что «в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции». Они впоследствии с улучшением обстановки будут передаваться военнослужащим сирийских правительственных войск.

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Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемириях. Так, в начале июля лидеры вооруженных формирований в регионе согласились на прекращение огня, тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.

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