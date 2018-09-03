Россия предрекла появление террористического альянса

Сближение террористических группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (обе запрещены в России) может стать новым глобальным вызовом. Об этом заявил первый заместитель начальника центра спецназначения Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Кожетев на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», передает «Интерфакс».

«Объединение этих ведущих международных террористических организаций может привести к созданию так называемого гибридного террористического холдинга с мощной ресурсной базой и серьезным деструктивным потенциалом», — пояснил Кожетев. По его словам, при таком развитии событий миру придется выработать новые способы борьбы с терроризмом.

Он отметил, что «глобализация террористической угрозы» стала возможной в том числе из-за «деструктивной позиции руководства некоторых государств». «В целях реализации своих геополитических устремлений они нередко разделяют террористов на "плохих" и "хороших", а также оказывают поддержку экстремистским структурам, якобы борющимся за истинную демократию», — заявил представитель СВР.

Кожетев добавил, что «ставка на моджахедов в Афганистане» привела к возникновению «Аль-Каиды» и терактам 11 сентября 2001 года в США, а вмешательство в ситуацию в Ираке и Сирии способствовало созданию ИГ и «Джабхат-ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).

Ранее 3 сентября глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа сообщил, что доходы группировки ИГ за четыре года упали в 10 раз. «В настоящее время боевикам ИГ удается получить 200-300 миллионов долларов в год», — рассказал он. Четыре года назад финансовые поступления террористов оценивались в три миллиарда долларов. Падение доходов связано со снижением поступлений от добычи нефти и налогов с территорий, подконтрольных террористам, пояснил представитель ФСБ.

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