ИГ начало перебрасывать диверсантов в Россию

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) готовит и перебрасывает своих бойцов в Россию, страны Европы и Азии. Такое заявление сделал заместитель директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом», передает РИА Новости.

По его словам, из-за того, что боевиков выбили из ранее подконтрольных земель в Сирии, они передислоцируются, а лидеры группировки активизируют зарубежные ячейки ИГ. «Созданные "Исламским государством" специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию», — сказал Гиесов.

Ранее 3 сентября первый заместитель начальника центра спецназначения Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Кожетев в ходе конференции заявил, что новым глобальным вызовом может стать сближение террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещена в России).

До этого на мероприятии говорилось, что доходы ИГ сократились в 10 раз с 2014 года.

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