«Исламское государство» обеднело

Доходы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) упали в 10 раз с 2014 года. Об этом сообщил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа. Он выступил на международной конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

По его словам, четыре года назад финансовые поступления террористов оценивались в три миллиарда долларов. «В настоящее время боевикам ИГ удается получить 200-300 миллионов долларов в год», — сообщил Беседа. Он указал, что подобное падение связано со значительным снижением поступлений от добычи нефти и налогов, которыми обложены подконтрольные им территории.

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Глава службы добавил, что теперь для продолжения финансирования деятельности ИГ приходится вкладывать средства в легальный бизнес. Таким образом они отмывают деньги и «способствуют регулярному поступлению финансов».

ФСБ также прогнозирует, что боевики, переместившиеся из Ирака и Сирии в Афганистан, смогут взять под контроль некоторые каналы наркотрафика. Это позволит им получать часть выручки, передает «Интерфакс».

Ранее 3 сентября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что члены ИГ угрожают Великобритании и странам Западной Европы из Афганистана.

В мае сообщалось, что «зарплаты» боевиков ИГ сократились на 90 процентов с 2014 года. Кроме того, среди новых источников дохода группировки назывались интернет-магазины и онлайн-казино.

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