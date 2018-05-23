Террористы стали меньше зарабатывать

«Зарплаты» боевиков террористической организации Исламское государство (ИГ, запрещена в России) сократились на 90 процентов с 2014 года, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Дмитрий Феоктистов. Его слова передает РИА Новости.

Ранее, в зависимости от положения в группировке, доходы террористов составляли от нескольких сотен до полутора тысяч долларов. По словам дипломата, общий «бюджет» ИГ на пике силы и популярности четыре года назад составлял 1,8 миллиарда долларов, а в 2017 — лишь 400 миллионов.

В то же время существенно сократились доходы боевиков за прошедший год, чему способствовала успешная операция против боевиков в Сирии при поддержке России. Совместные действия российских и сирийских властей против ИГ позволили перекрыть один из самых важных каналов финансирования организации — торговлю углеводородами.

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После поражения террористов в крупных городах они переключились с грабежей банков и вымогательства на торговлю оружием, наркотиками и людьми. Кроме того, одной из важнейших статей доходов остаются пожертвования из «известных стран», сказал Феоктистов. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

Во вторник, 22 мая, российская делегация прибыла в Нью-Йорк для консультации с американскими коллегами по вопросам противодействия терроризмому и сотрудничества в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы отмыванием денег (ФАТВ). В ходе мероприятия российская сторона сообщила о намерении сотрудничать с Соединенными Штатами в борьбе с финансированием терроризма, несмотря на напряженность в отношениях.

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