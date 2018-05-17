Подсчитаны миллиардные затраты США на войну с террором

США после терактов 11 сентября 2001 года потратили на борьбу с терроризмом примерно 2,8 триллиона долларов. Такая оценка содержится в докладе Stimson Center, который опубликован на сайте организации.

Эксперты указали, что сейчас в США не ведется точный учет средств, потраченных на борьбу с терроризмом. При подсчетах учитывались расходы всех ведомств, занимающихся противодействием экстремизму в стране и за рубежом. В них также включены затраты на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии и международные программы помощи.

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По данным центра, с 2002 по 2017 финансовый год в среднем ежегодно Вашингтон направлял на борьбу с терроризмом более 186 миллиардов долларов. Эта сумма выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2001 годом. Максимальным значение оказалось в 2008-м на фоне продолжающихся операций в Афганистане и Ираке — 260 миллиардов. В 2017-м она составляла 175 миллиардов, и, несмотря на уменьшение, общего снижения трат не ожидается. На долю Пентагона за 15 лет пришлось 60 процентов всех расходов — 1,7 триллиона.

Аналитики указывают, что ряд недостатков в контроле расходов не позволяют достоверно оценивать, насколько эффективны эти затраты. Для улучшения ситуации они, в частности, рекомендуют Конгрессу США отделить расходы на чрезвычайные военные действия от остальной части бюджета.

11 сентября 2001 года боевики террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

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