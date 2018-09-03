Европа оказалась под угрозой из-за афганских террористов

Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) угрожают Великобритании и странам Западной Европы. Об этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Мы постоянно наблюдаем террористические группировки, действующие в Афганистане, доказательства их связи не только с Соединенным Королевством, но со всей континентальной Европой», — заявил он во время поездки по местам размещения британских сил на афганской территории.

По словам главы Минобороны, Лондон видит реальную угрозу для Великобритании, исходящую от этих боевиков. Власти намерены действовать, чтобы не допустить повторения терактов, как в Манчестере в 2017 году. Тогда взрыв на концерте унес жизни 22 человек, еще 120 получили ранения.

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Как передает телеканал, тысячи боевиков ИГ прибыли в Афганистан из Ирака и Сирии. При этом слова Уильямсона свидетельствуют о том, что группировка более организованная, чем предполагалось, отмечает Sky News. Однако с этой позицией не согласен генерал Джон Николсон, ранее возглавлявший силы международной коалиции в Афганистане. Он утверждает, что ИГ в стране смогло пополнить свои ряды бойцами других экстремистских организаций, однако в целом теряет членов и позиции.

В августе сообщалось, что снайпер из Специальной авиадесантной службы (SAS, спецподразделение британских вооруженных сил) одним выстрелом из крупнокалиберного пулемета убил боевика, находившегося на расстоянии более одной мили (1600 метров).

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