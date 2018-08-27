Афганские чиновники не смогли отличить российский самолет от таджикского

Неизвестный самолет нанес удар по боевикам на северо-востоке Афганистана, когда те вели бой с таджикскими силами безопасности. Об этом рассказали местные чиновники, передает Reuters.

По данным представителя полиции провинции Тахар, расположенной возле границы с Таджикистаном, бомбардировку провел российский или таджикский самолет, точнее сказать он затруднился, но заявил, что во время удара 26 августа были убиты восемь членов движения «Талибан» (запрещено в России), еще шесть получили ранения. Представитель губернатора провинции добавил, что шестеро убитых в столкновениях — контрабандисты наркотиков.

Информацию о бое с таджикскими силовиками подтвердили и в «Талибане». В то же время представитель движения сообщил, что перестрелка шла между контрабандистами и пограничниками, а самолет нанес удар по лесистой местности, использовавшейся преступниками. По его словам, талибы не имеют разрешения на подобные действия. Инцидент расследуется.

Как передает портал Akhbor, 26 августа вооруженная группа напала на автомобиль с местными жителями на границе Фархорского района Таджикистана с Афганистаном. В столкновении злоумышленники использовали автоматы и гранатометы, в результате два человека погибли, один был ранен. Отмечалось, что после этого над местом перестрелки кружили военные вертолеты.

В Минобороны России прокомментировали данные СМИ. В ведомстве указали, что военные самолеты не выполняли никаких боевых задач в районе афганско-таджикской границы. «Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесенном российскими самолетами воздушном ударе по боевикам исламского движения "Талибан" в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

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