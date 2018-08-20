Боевики похитили пассажиров трех автобусов

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) похитили десятки человек в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщил представитель губернатора региона, передает Reuters.

По его словам, талибы остановили три полных автобуса, где, по разным данным, находились от 150 до 400 человек, многие с семьями направлялись в отпуск в Кабул. Всех, в том числе женщин и детей, увезли в неизвестное место. Как отмечается, это произошло на следующий день после того, как президент Афганистана объявил трехмесячное прекращение огня с членами «Талибана», чтобы отметить главный мусульманский праздник год Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — праздник окончания хаджа.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил Reuters захват автобусов. По его словам, разведка движения узнала, что в них передвигаются мужчины, работающие с силами безопасности Афганистана. «Мы отправили автобусы в безопасный район, чтобы предотвратить любые столкновения. Теперь мы выявляем сотрудников силовых структур», — отметил он. Мирные граждане в ближайшее время будут отпущены.

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Муджахид также указал, что талибы 20 августа, в преддверии Ид аль-Адхи, освободят 500 человек, в том числе силовиков, захваченных во время столкновений в трех провинциях. На вопросы об освобождении ехавших в автобусах солдат или полицейских он не ответил.

Ранее источники в движении сообщали, что оно согласилось на четырехдневное перемирие с властями на время праздника (продлится с 21 по 25 августа). В то же время для этого еще нужно получить одобрение лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.

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