Обаму поймали на нежелании бороться с афганским героином

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2013 году отклонила план по преследованию американскими судебными органами командиров движения «Талибан» (запрещено в России) и их союзников-наркоторговцев. Об этом пишет Politico.

План под названием «Операция ответное действие» (Operation Reciprocity) предусматривал пресечение поставок наркотика по всему миру и противодействие «Талибану», доходы котрого от наркобизнеса способствовали росту повстанческого движения в Афганистане и убийствам американских солдат. Однако администрация Обамы, сославшись на «политические соображения», документ отклонила.

Материалы по теме «Этим проклятым американцам мы еще покажем!» Афганцы полюбили русских и возненавидели США

«Это была самая эффективная из всех разработанных стратегий борьбы с организаторами поставок наркотиков из Афганистана и отделения их от "Талибана"», — говорит один из разработчиков операции Майкл Марсак (Michael Marsac).

Авторы плана — Управление по борьбе с наркотиками и министерство юстиции — критикуют решение бывшей администрации и надеются, что действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп утвердит разработанную ранее тактику борьбы с поставками героина из среднеазиатской страны.

Талибы и связанные с ними наркобароны ответственны за поставки 90 процентов героина в мире, пишет издание.

Исламистское движение «Талибан» появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В России «Талибан» признан террористической организацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!