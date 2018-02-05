Смертники под наркотиками разочаровались в терроризме и сдались

Террорист-смертник сам сдался полицейским на юге Афганистана в провинции Гильменд. Он рассказал силовикам, что чуть не совершил террористический акт под действием наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство внутренних дел страны в понедельник, 5 февраля.

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В МВД страны пояснили, что в поселке Мухтор в полицейский участок пришел мужчина и рассказал, что боевики «Талибана» заставили его принять наркотики и велели совершить террористический акт. Уточняется, что сейчас он находится под охраной полиции.

По информации агентства, ранее в уезде Надали той же провинции правоохранительным органам сдался еще один террорист-дезертир, отказавшийся совершать атаку.

Исламистское движение «Талибан» появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В России «Талибан» признан террористической организацией.

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