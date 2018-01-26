«Россия 24» по ошибке похоронила украинского посла после теракта в Афганистане

Телеканал «Россия 24» в эфире программы «Вести» по ошибке назвал посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка одним из семи украинцев, погибших во время теракта в гостинице Intercontinental в Кабуле. Об этом сообщает таджикистанская радиостанция «Радио Озоди».

По словам самого дипломата, в момент своей «гибели» он находился в Душанбе и крайне удивился новостям таджикских СМИ, которые ссылались на «Вести». Как утверждает Никитюк, он уверен, что сообщение о его гибели — провокация российского телеканала. «Ни одно из мировых средств массовой информации, кроме российского, не дало сообщения, что в ходе теракта погиб посол Украины», — пояснил он.

О нападении боевиков на гостиницу Intercontinental сообщалось 21 января. По разным данным, погибли от 18 до 43 человек. Атака, длившаяся более 17 часов, была подавлена. Всю ночь, за исключением двухчасового перерыва, из гостиницы раздавались стрельба и взрывы. К утру на место происшествия прибыли отряды специального назначения. Министерство внутренних дел страны сообщало, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).

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