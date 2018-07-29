США собрались отдать часть Афганистана талибам

Поддерживаемые США афганские войска покинут малонаселенные районы Афганистана, оставив эти обширные территории под полным контролем движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с закрытой частью военной стратегии Белого дома.

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Подобная тактика, по мнению авторов стратегии, позволит сфокусировать внимание военных на защите проправительственных крупных городов вроде Кандагара, Кундуза и Кабула. При этом талибы и другие повстанческие группировки сохранят свои захваченные земли.

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа продолжила политику Барака Обамы, под чьим руководством в 2014 году начался вывод американских солдат из Афганистана. «Отступление в города — это явное признание того, что проамериканское правительство в Афганистане до сих пор не в состоянии защищать растущее сельское население страны и руководить им», — сказано в статье.

В Афганистане 407 районов, 229 из них контролируют правительственные войска, 59 — талибы. Остальные 119 спорные, там продолжаются боевые столкновения.

В августе 2017 года Трамп огласил новую американскую стратегию в отношении Афганистана. Согласно документу Соединенные Штаты откажутся от быстрого вывода войск и расширят полномочия военных для борьбы с боевиками. Сейчас в стране насчитывается около 14 тысяч военнослужащих США.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год. После свержения его члены начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются достичь политического компромисса.

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