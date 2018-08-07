Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман

Китайские чиновники несколько раз вели переговоры с членами афганского террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом Financial Times сообщили источники в правительстве Пакистана.

По их словам, это связано с тем, что Пекин хочет играть более заметную роль в окончании войны в Афганистане, которая длится 17 лет. Собеседники газеты, которые участвовали в организации встреч, рассказали, что Китай «отчаянно пытается установить отношения с талибами». Одной из основных целей встречи было обсуждение положения мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

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«Китайцы ответственно подошли к организации встречи, — сообщил один их них. — Талибы в Пекине посетили мечеть и попробовали халяльную еду». По словам источника, целью мероприятия было не только призвать террористов к диалогу, но и показать, что китайцы уважительно относятся к мусульманам. Обсуждалась также проблема бегства мусульман-экстремистов из СУАР на территорию Афганистана, где те занимаются организацией движения противостояния Пекину.

В китайском МИД информацию о переговорах с талибами не стали опровергать. Согласно заявлению представителя ведомства, КНР поддерживает мирный процесс в Афганистане и поддерживает все вовлеченные в конфликт стороны.

Financial Times сообщала как минимум о двух встречах между талибами и представителями истеблишмента США в Катаре, где базируется так называемое правительство «Талибана». Однако, по словам источника, китайские чиновники достигли больших успехов, чем их американские коллеги.

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай также проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.

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