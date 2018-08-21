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Президента Афганистана обстреляли во время мусульманского праздника

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Боевики обстреляли из гранатометов центр Кабула. Инцидент произошел во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает телеканал Tolo news.

Уточняется, что повстанцы обстреляли президентский дворец и окрестности. Двое боевиков ликвидированы, бой продолжается.

Президент не пострадал.

20 августа боевики действующего на территории Афганистана движении «Талибан» (запрещено в России) похитили десятки человек в провинции Кундуз на севере Афганистана. Талибы остановили три полных автобуса, где, по разным данным, находились от 150 до 400 человек, многие с семьями направлялись в отпуск в Кабул. Всех, в том числе женщин и детей, увезли в неизвестное место.

Ранее источники в «Талибане» сообщали, что оно согласилось на четырехдневное перемирие с властями на время праздника (продлится с 21 по 25 августа). В то же время для этого еще нужно получить одобрение лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады.

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