Британец убил командира ИГ пулеметом со снайперской дистанции

Снайпер из Специальной авиадесантной службы (SAS, спецподразделение британских вооруженных сил) одним выстрелом из крупнокалиберного пулемета убил боевика, находившегося на расстоянии в более чем одну милю (1600 метров). Об этом пишет Daily Express.

Это произошло во время тайного патрулирования на севере Афганистана в июне. Группа военных находилась в районе, подконтрольном силам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они наблюдали за базой боевиков, когда заметили полевого командира, находящегося в совместном «расстрельном списке» Великобритании и США.

У военных были с собой снайперские винтовки, однако они решили, что поразить цель смогут лишь из крупнокалиберного пулемета, установленного на одном из военных автомобилей. Для этого на оружие установили специальный прицел.

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Как отмечается, командир ИГ в течение 20 минут стоял на одном месте, что-то рассказывая сидевшим вокруг подчиненным. Издание пишет, что пуля с такой силой ударила его в грудь, что ему оторвало плечо и руку, он скончался на месте. Ликвидация боевика была одобрена в штаб-квартире Совместного командование специальных операций в афганской столице Кабуле.

По данным источников, пулемет снимут с вооружения и доставят в штаб-квартиру SAS, где он будет храниться как память.

В настоящее время пулемет типа Browning M2, разработанный еще в 1932 году, состоит на вооружении многих стран НАТО и ряда других государств. Практика его использования для снайперской стрельбы на большие дистанции началась в Корейскую войну. Daily Express отмечает, что убийство боевика стало первым случаем, когда пулемет с такой целью применили бойцы британского спецподразделения.

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