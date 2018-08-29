Китай решил расширить военное влияние за рубежом

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Китай начал строительство военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Строительство базы началось, и Китай направит туда по меньшей мере один батальон с вооружением и оборудованием», — сообщил один из собеседников. Он добавил, что военные будут размещены для обучения афганцев. Обычно в одном батальоне около 500 служащих, отмечает газета.

Объект расположится в Ваханском коридоре: это узкая полоса земли длиной около 300 километров, граничащая с Таджикистаном, Пакистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Сообщается, что строительство полностью финансируется Пекином, для которого крайне важно обеспечить собственную безопасность. Китайские власти считают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана.

Слухи о финансировании Пекином военной базы на афганской территории появлялись в начале года. Тогда Минобороны опровергло эти данные, но сообщило, что Кабулу была оказана поддержка в борьбе с терроризмом. Эксперты считают, что на военную помощь Афганистану за последние годы китайская сторона потратила более 70 миллионов долларов.

В то же время представитель китайского МИД Хуа Чуньин опровергла информацию газеты, передает Reuters. По ее словам, материал не соответствует действительности. Никаких подробностей она не сообщила. В Министерстве обороны официально информацию также не подтверждали.

В январе сообщалось, что Китай планирует увеличить свое военное присутствие за рубежом и создать военно-морскую базу в Пакистане. Более года назад — в начале августа 2017-го — Пекин открыл первую зарубежную военную базу в Джибути (Восточная Африка).

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