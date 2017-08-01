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Китай открыл первую зарубежную военную базу

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Китай открыл свою первую зарубежную военную базу. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Reuters.

Торжественная церемония поднятия флага КНР на базе в Джибути состоялась в 8:00 утра по местному времени (совпадает с московским). После ее окончания корабли китайских ВМС подошли к причалам.

В торжественном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих и моряков, включая замкомандующего ВМС Китая Тянь Чжуна.

Церемония была приурочена к 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает агентство «Синьхуа», база построена для участия китайских военных в миротворческих операциях в регионе, а также для оказания гуманитарной помощи в Африке и Западной Азии. Помимо этого, на ней будут проводиться военные учения.

Китай объявил о начале строительства военной базы в 2016 году. Первых военнослужащих на базу отправили 11 июля этого года. Всего на ней будут служить свыше 2 тысяч военных.

Джибути — государство в Восточной Африке с населением около 740 тысяч человек. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.

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