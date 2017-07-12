Китай отправил военных на первую зарубежную базу

Китайские военнослужащие отправились на первую зарубежную базу КНР, расположенную в Джибути. Об этом сообщает South China Morning Post.

Торжественная церемония проводов состоялась в порту Чжаньцзян. Как уточняет «Синьхуа», решение о создании базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Джибути и отправке туда армейского контингента было принято правительствами стран после проведения дружественных переговоров. Отмечается, что это отвечает общим интересам народов.

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К строительству необходимой инфраструктуры китайские военные приступили еще в прошлом году. Речь идет о создании базы снабжения кораблей ВМС КНР, участвующих в гуманитарных и миротворческих миссиях у берегов Йемена и Сомали. О дате начала полномасштабного функционирования базы не сообщается.

Джибути — государство в Восточной Африке с населением около 740 тысяч человек. На территории страны уже действуют пункты обеспечения ВМС США, Франции и Японии.