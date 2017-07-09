Источник сообщил о поломке китайского эсминца в Индийском океане

Новый китайский эскадренный миноносец проекта 052D «Чанша» остался без хода в Индийском океане из-за поломки энергетической установки. Об этом пишет ресурс East Pendulum со ссылкой на осведомленный источник в Военно-морских силах Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

Источник сообщил, что ответственные сотрудники промышленной группы CSIC, которая произвела комплектующие для энергетической установки этих кораблей, были вызваны в Пекин на срочное совещание.

Отмечается, что судно комплексного снабжения «Ломаху», возможно, осталось рядом с поломавшимся эсминцем.

Эксперты предполагают, что мог сломаться вал гребного винта, однако с учетом того, что у эсминцев проекта 052D имеется два гребных вала, представляется маловероятным, что они оба вышли из строя, указывается в статье.

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В связи с оставшимся в Индийском океане «Чанши», в российско-китайских учениях в Балтийском море принимает участие вместо него однотипный «Хэвэй».

В публикации говорится, что 18 июня Китай заявил о намерении отправить на эти учения группу кораблей, в число которой войдут эсминец «Чанша», фрегат проекта 054А «Юньчэн» и комплексное судно снабжения «Ломаху» проекта 903А. Однако в статье, опубликованной официальным изданием китайской армии 8 июля, упоминался уже эсминец «Хэвэй», а не «Чанша», а вместо судна снабжения «Ломаху» говорится о «Гаоюху».

Эсминец «Хэвэй» является одним из четырех кораблей проекта 052D, которые входят в состав Южного флота ВМС НОАК. Оставшиеся три корабля, соответственно, «Куньмин», «Чанша» и «Иньчуань».

Учения «Морское взаимодействие — 2017» пройдут в два этапа с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей, сообщало Минобороны КНР.