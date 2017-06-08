Отряд кораблей Балтфлота вышел в Северную Атлантику

Балтийские корветы «Бойкий» и «Стерегущий» вошли в Датские проливы и движутся в Северную Атлантику на учения. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил представитель Балтфлота Роман Мартов.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стерегущий", находящийся в дальнем походе, приступил к проходу проливов Каттегат и Скагеррак, соединяющих Северную Атлантику и Балтийское море», — сообщил Мартов.

Как отмечается, корабли вышли из Балтийска 4 июня.

В Атлантике корветы проведут ряд совместных учений, в том числе по совместному маневрированию и по организации связи в ордере. Также будет выполнен учебный поиск надводных кораблей и подлодок условного противника, включая плановые полеты корабельных вертолетов Ка-27ПЛ с применением опускаемых гидроакустических станций.

В составе Балтийского флота в данный момент числятся четыре сторожевых корабля ближней морской зоны проекта 20380: «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный». Корветы водоизмещением 2200 тонн несут ударное вооружение (противокорабельные ракеты «Уран»), а также зенитный комплекс «Редут» (на головном «Стерегущем» — зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик-М»).