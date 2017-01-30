Новейший корвет «Совершенный» вышел на испытания в море

Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в ТОФ, передает РИА Новости.

«В частности, будет проверена работа силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства. Также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля», — говорится в сообщении.

Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20380 могут вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, а также могут быть использованы для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. В составе российского флота в настоящее время находятся четыре корвета проекта 20380: «Стерегущий» (принят в 2008 году), «Сообразительный» (2011 год), «Бойкий» (2013 год), «Стойкий» (2014 год), построенные на Северной верфи в Санкт-Петербурге. В мае 2015 года также спущен на воду корвет «Совершенный».

В постройке в настоящий момент находятся еще восемь кораблей этого семейства, включая пять корветов исходного проекта 20380, два корабля, строящихся по усовершенствованному проекту 20385, и заложенный осенью 2016 года головной корвет проекта 20386 (с измененной формой корпуса и надстроек, а также новым составом радиоэлектронного вооружения). Всего ВМФ должен получить около 30 кораблей этого класса.