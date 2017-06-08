Российские и немецкие ученые снабдят ямальских уток геолокаторами

На Ямале стартует трехлетний международный научный проект по изучению морянок — полярных нырковых уток. Об этом рассказали ТАСС в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецого автономного округа.

«У западных ученых есть версия, что в связи с климатическими изменениями и снижением численности леммингов в российской тундре популяция морянок стала сокращаться под гнетом хищников», — отметили в ведомстве.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение биологи из России и Германии планируют снабдить птиц геолокаторами, чтобы исследовать маршруты миграции, кормовую базу и места их гнездования.

«Морянки зимуют на Балтийском море, куда еще 15 лет назад прилетали более 6 миллионов птиц. В последние годы, по подсчетам западных исследований, их число резко сократилось до 2,5 миллионов особей, — рассказал о событиях, предшествовавших проекту ученый Арктического научно-исследовательского стационара Института растений и животных УрО РАН и Научного центра изучения Арктики Александр Соколов. — Морянки могли сменить места зимовок в связи с загрязненностью Балтийского моря, либо причину нужно искать в местах размножения».

