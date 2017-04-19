Ученые наденут на белых медведей ошейники для наблюдения за миграцией

Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени Северцова пронаблюдают за перемещением белых медведей в Арктике, сообщается на сайте Администрации Ненецкого авторономного округа.

При помощи спутниковых ошейников ученые смогут узнать, как проходит миграция зверей в весенний период.

В эксперименте будут участвовать десять взрослых самок. С шеи самцов устройства сваливаются из-за особенностей строения черепа. Чтобы надеть ошейники животных обездвижат при помощи инъекций. «Инъектор стреляет иглами со снотворным на 30-40 метров. Этого вполне хватает для работы с вертолета. Обездвиживать для проведения исследований мы будем всех белых медведей», — пояснили исследователи Центра природопользования.

Исследованиями будут заниматься сотрудники «Центра природопользования и охраны окружающей среды», представители Всемирного фонда дикой природы и Национального парка «Русская Арктика».

Ежедневно из поселка Амдерма Ненецкого автономного округа участники экспедиции будут вылетать на вертолете острова Вайгач и южной части архипелага Новая Земля. Там круглый год обитают все виды животных, обитающих в Арктике.

Миграция белых медведей изучается в России с 2011 года. Сейчас в Арктике обитают 20 тысяч особей. В ходе экспедиции, проходившей год назад, ученые встретили 12 белых медведей, 8 моржей, 4 белухи и стаи зимующих гаг.

Несколько лет назад в регионе были расследованы случаи незаконной охоты на белого медведя. В России это животное занесено в Красную книгу, а его добыча запрещена с 1957 года.

