Китайские ученые помогут российским в изучении арктических птиц Ямала

Китайские ученые помогут своим российским коллегам осуществлять мониторинг редких видов арктических птиц на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Дмитрия Кобылкина.

В частности, они помогут в изучении популяций редкого лесного подвида гуменника, водоплавающей птицы отряда гусеобразных, с помощью которого получат полную картину миграции этого вида. Поясняется, что китайская сторона заинтересовалась ими из-за того, что места их зимовок находятся в Восточно-азиатском регионе.

Китайские ученые предоставят особые ошейники для пометки птиц, займутся обработкой данных и проведением лабораторных генетических исследований арктических птиц. Соглашение с ними было подписано на прошедшей в Китае первой международной встрече по разработке скоординированного и эффективного мониторинга водно-болотных птиц Восточно-азиатского региона, в которой участвовали специалисты из девяти стран, включая Россию, Австралию и Китай.

В декарбе 2016 года ученые обнаружили новое место зимовки малого ямальского лебедя. Птица, которую пометила в районе Байдарацкой губы Карского моря группа орнитологов из России и Бельгии, прилетела на северо-запад Китая — в Синьцзян-Уйгурский район.