Задумавшему убийство Терезы Мэй террористу дали пожизненное

Террорист, который намеревался убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, получил пожизненный срок, сообщает The Telegraph.

21-летнего Нааимура Захарию Рахмана, родившегося в Бирмингеме, признали виновным в подготовке теракта. Он также сознался, что помог другу вступить в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ливии. Молодой человек собирался использовать взрывчатку и перцовый баллончик, чтобы добраться до Мэй и обезглавить ее, а потом убить себя.

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Во время подготовки атаки со злоумышленником много месяцев общались сотрудники ФБР и британской разведслужбы МИ-5, выдававшие себя за сторонников ИГ. Они же 28 ноября прошлого года передали ему муляжи взрывных устройств, прикрепленные к рюкзаку и куртке. Рахман сказал полицейскому под прикрытием, что «готов идти», и тут же был задержан.

Как уточняет The Independent, сторона защиты пыталась доказать, что сотрудники спецслужб направляли его действия, но суд установил, что те «не переходили черту».

К активным действиям осужденного подтолкнула смерть дяди — тот уехал в Сирию воевать на стороне ИГ и был убит при помощи беспилотника в июне 2017-го. Еще двое его родственников за год до этого получили сроки за финансирование террористов. После этого юноша оказался в программе дерадикализации Channel, но врал ее сотрудникам и планировал нападение.

Рахмана вдохновлял теракт 2017 года в Манчестере. Он планировал нанести не меньший ущерб. Тогда взрыв на концерте унес жизни 22 человек, еще 120 получили ранения.

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