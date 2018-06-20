Раскрыт план убийства Терезы Мэй

Мужчина, готовивший покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, собирался проникнуть на территорию лондонской резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 и обезглавить политика. Об этом сообщает The Independent.

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20-летний Нааимур Закария Рахман, поддерживающий террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировал подорвать взрывное устройство у ворот резиденции премьера, потом с помощью перцового баллончика нейтрализовать вооруженную охрану, проникнуть в здание и убить Мэй.

Злоумышленника арестовали в ноябре прошлого года в тот момент, когда он получал муляж взрывного устройства. Его ему передал сотрудник спецслужбы, выдававший себя за его подельника.

Отмечается, что судебные слушания по делу о покушении на Терезу Мэй начались в понедельник, 18 июня, и продлятся пять недель.

Какой срок грозит Рахману, не уточняется.

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