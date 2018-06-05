В Израиле собирались убить Нетаньяху

Израильские силовики нейтрализовали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает информационный портал i24news.

По сведениям newsru.co.il, также планировалось нападение на мэра Иерусалима Нира Барката.

Отмечается, что деятельностью террористической ячейки управляли с сирийской территории. В группировку входили три человека — члены террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины» (НФОП).

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В ходе расследования был задержан 30-летний боевик НФОП Мухаммад Джамаль Рашадэ. Он проживал в лагере беженцев Шуафат, расположенном на северо-востоке Иерусалима.

Известно, что в настоящее время глава израильского правительства находится в европейском турне.

В понедельник, 4 июня, Нетаньяху провел переговоры в столице Германии Берлине с немецким канцлером Ангелой Меркель. 5 июня он должен встретиться с французским лидером Эммануэлем Макроном. На следующий день после этого он собирается провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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