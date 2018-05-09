Нетаньяху заявил о важности координации военных России и Израиля в Сирии

Израильские и российские военные должны продолжать координацию своих действий «в свете происходящего в Сирии». Об этом заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху накануне визита в Москву, передает РИА Новости.

Горячая линия между базой Хмеймим и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве появилась в 2015 году. Она помогает вооруженным силам двух стран избегать случайных столкновений и других опасных инцидентов при ведении операций в Сирии.

5 мая бывший министр обороны Израиля Моше Яалон рассказал, что горячая линия между израильскими и российскими военными в первые месяцы работы помогла предотвратить инцидент с самолетом Воздушно-космических сил России. «Один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали горячую линию», — рассказал он, уточнив, что переговоры ведутся на русском языке.

8 мая Армия обороны Израиля привела войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернула средства ПВО и распечатала бомбоубежища на Голанских высотах. Через несколько часов сирийское телевидение заявило об обстреле территории Арабской Республики со стороны Израиля, погибли два человека.

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