В Израиле рассказали о пользе «горячей линии» с российскими военными

Горячая линия между израильскими и российскими военными в первые месяцы работы помогла предотвратить инцидент с самолетом Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости.

«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили. Но мы поняли, что это русский самолет, и задействовали горячую линию», — рассказал он.

По словам Яалона, горячая линия спасает жизни, так как помогает избежать недопонимания. «Пока не было ни одного инцидента, как это случилось, когда турки сбили российский "Сухой" в северной части Сирии. Мы нашли способ не мешать друг другу», — добавил он.

Горячая линия между базой Хмеймим и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве появилась в 2015 году. Она помогает вооруженным силам двух стран избегать случайных столкновений и других опасных инцидентов при ведении операций в Сирии. По словам Яалона, израильские и российские военные общаются по ней на русском языке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!