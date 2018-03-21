Израиль рассказал о разбомбленном атомном реакторе в Сирии

Истребители ВВС Армии обороны Израиля (АоИ) в 2007 году разбомбили строящийся атомный реактор в Сирии. Об этом говорится в рассекреченном материале на сайте военного ведомства еврейского государства.

«Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону», — рассказали военные. В доказательство приводится видеозапись с борта истребителя, на которой показано уничтожение здания.

«Разведка посчитала, что уничтоженный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям, было решено засекретить информацию о налете», — утверждают в АоИ. — Спустя несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Остается догадываться, какой вред они могли бы нанести, попади ядерный объект в их руки».

Израильские военные периодически наносят удары по территории Сирии. Последний раз налет был осуществлен 10 февраля, тогда сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов АоИ, один F-16 был сбит. Израильская авиация атаковала военные объекты на территории Сирии после того, как в воздушное пространство еврейского государства со стороны арабской республики вторгся иранский беспилотник. В Израиле считают, что удары были нанесены по объектам, которые используются иранскими силовиками.

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