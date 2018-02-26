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Израиль потерял в Сирии истребитель из-за ошибки пилота

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Потеря истребителя F-16 ВВС Израиля в небе над Сирией 10 февраля связана с ошибкой пилота. К такому выводу пришли в Армии обороны Израиля (АОИ), свидетельствует подготовленный военным ведомством доклад.

«При напряженном выборе между выполнением задачи и обеспечением собственной безопасности экипаж допустил ошибку, не защитив себя. Действия пилотов не соответствовали порядку приоритетов при угрозе огня с земли», — отмечается в аналитической записке.

10 февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории Сирии. Удары по воздушным целям велись из зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства С-200 и «Бук». Позднее в АОИ подтвердили факт потери одного F-16, но уточнили, что пилоты катапультировались и выжили.

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