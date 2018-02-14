Сирийцы обстреляли израильские самолеты-разведчики

Сирийские войска обстреляли израильские самолеты-разведчики в районе города Эль-Кунейтра на юге страны. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Огонь по ним открыли из зенитных орудий. Самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство Сирии, были вынуждены покинуть его. Сколько их было, не уточняется.

10 февраля сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории государства.

Отмечалось также, что на севере страны потерпел крушение израильский военный самолет F-16. При этом уточнялось, что разбившийся истребитель принимал участие в авианалете на Сирию, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

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