Израиль помог объединившимся против ИГ в Сирии боевикам

Израиль пришел на помощь группировкам в провинции Дераа на юге Сирии, объединившимся в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

По его данным, в начале недели все группировки в провинции Дераа объявили об операции «Завоеватели» против ИГ, организовав объединенный штаб. Атаку начали с севера и востока. Поддержку внезапно оказали израильские беспилотники, патрулирующие Голанские высоты: они нанесли серию авиаударов по джихадистам. Как отмечается, особого успеха эти атаки не принесли. О потерях «Исламского государства» не сообщается.

В ответ в середине недели боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшей ИГ, организовали контрнаступление в районе города Хит. Террористы сообщили, что убили два десятка врагов и трех полевых командиров. Они также заявили, что им удалось захватить автоматы Калашникова, советские станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 и многоразовый ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, а также пулемет Калашникова.

7 февраля сообщалось, что бойцы ливанского движения «Хезболла» помогли Сирийской арабской армии в боях с ИГ у города Абу Дали в Идлибе. Его члены применили реактивную артиллерию, гаубицы и пушки, танки и БМП-1.

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