Китайские уйгуры из исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ) нанесли удар по сирийским правительственным войскам в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News в четверг, 8 февраля.

В частности, китайские джихадисты использовали артиллерию калибра 130 миллиметров и больше против войск сирийского лидера Башара Асада, наступающих на позиции боевиков на северо-западе страны. Такие орудия, как правило, используются ИДВТ и другими группировками для поддержки масштабных военных операций.

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Издание сообщает, что три дня активных военных действий не принесли результатов. Однако повстанцы продолжают мощный обстрел позиций сирийских военных.

В среду, 7 февраля, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, сообщал, что авиация ВКС России и ВВС Сирии уничтожила несколько групп боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Несмотря на бомбардировки, они продолжают атаковать районы западнее авиабазы Абу Духур в провинции Идлиб.

Авиабаза Абу Духур с 2015 года находилась под контролем боевиков ХТШ, созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры». 20 января стало известно, что террористы покинули объект после ожесточенных боев с сирийской армией.

На северо-западе Китая действуют исламские радикалы, выступающие за создание независимого государства Восточный Туркестан. В 2015 году сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) пытается расширить свое влияние в мире, вербуя все больше граждан КНР, в частности уйгуров, выступающих за независимость от Пекина.

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