Боевики проигнорировали российские бомбы и пошли в атаку

Авиация ВКС России и ВВС Сирии уничтожила несколько групп боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», которые атаковали районы, расположенные вблизи авиабазы Абу Духур в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

В частности, канал опубликовал фотографию, на которой запечатлена БМП-1 боевиков, уничтоженная вместе с экипажем. В районе населенного пункта Тель Султан также были ликвидированы отряды джихадистов, передвигавшихся на мотоциклах и пикапах с ЗУ-23-2.

Как отмечает Directorate 4, боевики продолжают атаковать данные районы, несмотря на бомбардировки. Джихадисты уже анонсировали отправку новых отрядов в районы западнее Абу Духура. Также они сообщили о предпринятой смертником атаке на позиции сирийских правительственных войск близ села Тель Калба.

Ранее в феврале террористы попытались атаковать сирийские войска у Тель Султана на «джихадмобиле», собранном на основе ЗСУ-23-4 «Шилка». Источники в военных кругах сообщили, что машина была уничтожена прежде, чем успела подойти достаточно близко, чтобы нанести урон позициям сирийской армии.

Авиабаза Абу Духур находилась под контролем террористов с 2015 года. 20 января стало известно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», покинули объект после ожесточенных боев с сирийской армией.

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