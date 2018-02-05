Мир
 
Последние новости
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории
Фен из интернет-магазина оказался огнеметом
В Турции мусульманам ограничат левую руку
Минобороны пристыдило «Фонтанку» за публикацию данных убитого в Сирии пилота
Китай назвал российские Су-25 старьем
Искавшее малайзийский Boeing судно пропало с радаров
Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов

Сирийская армия зажала ИГ в «кармане»

Перейти в «Мою Ленту»

Вооруженные силы Сирии начали наступление на позиции боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке провинции Хама, в так называемом кармане. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Военным удалось занять населенные пункты Расм Кибар, Тель Шур, Малиха Кабир, Малиха Сагир, Расм Макаф, Абу Ханадик и Умм Раджун, которые находятся к юго-востоку от ранее освобожденной от боевиков авиабазы Абу Духур. Подразделения сирийской армии атакуют террористов и с севера. Там их удалось выбить из Маасарана и Дабалии.

Боевики ИГ также сообщают о боях и заявляют, что в некоторых районах они держат оборону. Telegram-канал со ссылкой на новостное агентство Амак пишет, что на востоке от города Синджара боевики уничтожили пять сирийских танков и три БМП.

На данный момент наступление продолжается.

Ранее 20 января сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», в результате ожесточенных боев ушли с захваченной в 2015 году авиабазы Абу Духур, которая находится на юго-востоке провинции Идлиб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдена новая цель США после разгрома ИГ в Ираке
Террористы похвастались фотографиями и лишились захваченных российских танков
Возле Абу Духура нашли десятки тел казненных сирийских солдат
Другие материалы рубрики
Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
05:06Сегодня

В Турции мусульманам ограничат левую руку

17:41 5 февраля

Ругавшие своих военных турки оказались за решеткой

02:31Сегодня

Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать

Мир00:0225 января

Их снаряды

Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
03:51Сегодня

Искавшее малайзийский Boeing судно пропало с радаров

17:23 5 февраля

США потеряли потраченные на армию 800 миллионов долларов

02:01Сегодня

Родители придумали ребенку рак мозга и заработали на этом

Мир00:02 2 февраля

Съел и умер

Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
21:27 5 февраля

Российский военный транспортник приземлился в Турции

15:54 5 февраля

Съездившие в Крым немецкие депутаты остались без наказания

18:51 5 февраля

Турецкий БТР взорвали выстрелом из советского «Фагота»

Россия
Фатальный прокол
Виновна ли врач Мисюрина в смерти пациента? Уникальные подробности громкого дела
Россиян обяжут следить за гостями-иностранцами
Путин подписал закон о волонтерах
Правительство Дагестана отправили в отставку
Адвокат Мисюриной оказался внуком первого арестованного по «делу врачей»
Жители Уфы три года продержали мужчину в строительном рабстве
Медведев пристыдил МОК
Все материалы
Мир
Отомстил за пацанов
Кто виноват в гибели российского летчика-героя в Сирии
В Турции мусульманам ограничат левую руку
Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать
Искавшее малайзийский Boeing судно пропало с радаров
Родители придумали ребенку рак мозга и заработали на этом
Российский военный транспортник приземлился в Турции
Сирийская армия зажала ИГ в «кармане»
Все материалы
Бывший СССР
Наглый полет
Литовцы нашли новый способ возить тонны контрабанды. Пограничники бессильны
Эстония отмежевалась от России
Литва заявила о развертывании Россией «Искандеров» под Калининградом
Украина в отличие от Германии захотела наказания для немецких депутатов в Крыму
Байдену пригрозили судом в США за слова о «сукином сыне» с Украины
Жириновский захотел сбросить ядерную бомбу на резиденцию Порошенко
Экономику Украины сравнили с МММ
Все материалы
Экономика
Эльвира НабиуллинаНазрел вопросик
В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее
Путин простил долги Киргизии
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории
Иностранный бизнес поверил в Россию
Москвичи бросились скупать лопаты
Тратят и не плачут
Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать
Накачали
Америка догоняет Россию по добыче нефти
Все материалы
Силовые структуры
Золотые стволы
Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы
Московского прокурора Шурыгина наказали за хамскую езду на мамином Hummer
МВД заплатит за гибель бойца после экзамена в ОМОН
Пьяная москвичка пришла в больницу с пулей в голове
Борис Найфельд«Я между ворами непонятки развожу, но здесь воров не вижу»
Русская мафия захватила Америку, устала и хочет домой
Зимняя посадка: Никиту Белых отправили в тюрьму
Бывший губернатор отсидит восемь лет за взятки
Полицейские в Орле скрыли более 400 преступлений
Все материалы
Наука и техника
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon HeavyКаждому свое
Россия просит помощи у США, а SpaceX запускает ракету на Марс
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
Ненасытные убийцы
Милые котики и свирепые чудища — обзор Monster Hunter: World
Китай назвал российские Су-25 старьем
Пластиковые бутылки оказались причиной рака
Россиян предложили обложить «лунным оброком»
Россия поставила Украине оружие «сдерживания агрессора»
Все материалы
Спорт
Был мем — стал всем
Как заставить всех себя ненавидеть и стать главной надеждой сборной России
Допинг-офицеры запросили список российских футболистов на ЧМ-2018
Немцы порадовались решению не пускать оправданных россиян на Олимпиаду
Объявлены подробности участия российских олимпийцев в церемонии открытия Игр
Президент МОК объяснил нежелание приглашать на Игры оправданных россиян
Лыжники присоединились к отказавшимся от церемонии открытия Олимпиады россиянам
МОК сделает из россиян пример нетерпимости к допингу
Все материалы
Культура
«Извращение и порнография»
Он всю жизнь рисовал голых женщин, но сексом с ними не занимался
Белоруссия дала добро на «Смерть Сталина»
Лауреатом премии «НОС» стал Владимир Сорокин
Актер Панин лишился машины за долги
Полиция задержала актера Алексея Панина
«Она убила его и начала есть»
К чему приводят свидания, если у тебя восемь рук с присосками
Потонули в грехах
Голые модели и Иисус с гангстерами на снимках главного звездного фотографа
Все материалы
Интернет и СМИ
Анатомия дна
Лучшие фотографы будущего ищут себя во тьме и безысходности
Минобороны пристыдило «Фонтанку» за публикацию данных убитого в Сирии пилота
Глумившийся над трупом самоубийцы блогер попросил денег
На фото певиц из Spice Girls обнаружили таинственный белый порошок
Промотали
Самая дорогая реклама в мире скатилась в скуку и уныние. Жгут только мексиканцы
Спаси, не сохраняй
Интернету грозит уничтожение. Он может развалиться на куски
Буряты дали свой ответ на вопрос «А как поднять бабла?»
Все материалы
Ценности
По зубам
Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
Porsche потратит на электромобили 6 миллиардов евро
Любовь и угги
Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
Жертва насильника придумала шорты для защиты от насильников
Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру
Крым оставят без «шузов»
Мелания Трамп замаскировалась под мужа
Все материалы
Путешествия
Вот вам фугу
Почему туристам опасно есть за границей
Американец доказал отсутствие фантазии у туристов
Британский гольф-клуб шокировал гостей жестоким отношением к гусям
Авиабилеты подорожают в 2018 году
Появились подробности ареста россиянок за хранение кораллов в Таиланде
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Все материалы
Из жизни
По ту сторону ада
Куда попадают жертвы секс-рабства
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
Взлом сознания
Зачем Кремниевая долина бьет себя током и пьет кровь младенцев
Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов
В Индии родился четырехлапый цыпленок
Китаянка выпрыгнула из мчащейся машины и осталась цела
Китайцы на спор сожгли свои деньги и поплатились
Все материалы
Топ-10 внедорожников в России
Какие кроссоверы и вседорожники покупали россияне в 2017 году
Живут же люди: топ-10 роскошных машин в России
Какие премиальные модели пользовались наибольшим спросом в 2017 году
Каким будет новый VW Touareg
Все, что известно о новом флагмане Volkswagen на данный момент
Инициация
Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый
Объявлены все российские цены на Kia Stinger
Пикапы Chevrolet и Ford с 4,5-тонными прицепами сразились в гонке
Компания Bugatti увеличила гарантию на Veyron до 15 лет
Все материалы
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Большие шары
Где обитают сотрудники одной из богатейших компаний мира
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Все материалы