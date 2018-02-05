Сирийская армия зажала ИГ в «кармане»

Вооруженные силы Сирии начали наступление на позиции боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на северо-востоке провинции Хама, в так называемом кармане. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Военным удалось занять населенные пункты Расм Кибар, Тель Шур, Малиха Кабир, Малиха Сагир, Расм Макаф, Абу Ханадик и Умм Раджун, которые находятся к юго-востоку от ранее освобожденной от боевиков авиабазы Абу Духур. Подразделения сирийской армии атакуют террористов и с севера. Там их удалось выбить из Маасарана и Дабалии.

Боевики ИГ также сообщают о боях и заявляют, что в некоторых районах они держат оборону. Telegram-канал со ссылкой на новостное агентство Амак пишет, что на востоке от города Синджара боевики уничтожили пять сирийских танков и три БМП.

На данный момент наступление продолжается.

Ранее 20 января сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», в результате ожесточенных боев ушли с захваченной в 2015 году авиабазы Абу Духур, которая находится на юго-востоке провинции Идлиб.

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