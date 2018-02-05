Найдена новая цель США после разгрома ИГ в Ираке

Вашингтон начал переброску своих войск с иракской территории в Афганистан. Об этом заявили источники в международной коалиции во главе с США в Ираке, сообщает в понедельник, 5 февраля, Associated Press.

По их информации, на прошлой неделе в Афганистан ежедневно перевозились десятки американских солдат, а также оружие и оснащение. Решение было принято после того, как иракские власти в декабре 2017-го заявили о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в стране.

Как отметили в Багдаде, договоренность с США о выводе войск была достигнута, однако первый за три года процесс официально еще не начался. Точные данные о численности переброшенных солдат не приводятся.

Материалы по теме Давай по новой, Дональд Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент

В то же время один из иракских чиновников заявил, что по соглашению из страны в общей сложности выведут 60 процентов американских войск. Таким образом, в Ираке останется около четырех тысяч военнослужащих из США, которые будут тренировать местных солдат. Согласно докладу Пентагона, в ноябре 2017-го на территории Исламской Республики находились 8892 американских военных.

22 января сообщалось, что США планируют весной направить дополнительный воинский контингент в Афганистан — тысячу человек. В итоге общая численность американских солдат в стране составит 15 тысяч.

Военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. Они занимаются обучением местных военных, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов. В начале августа 2017-го президент США Дональд Трамп огласил новую военную стратегию, предусматривающую силовой сценарий решения афганской проблемы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



