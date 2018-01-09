Спецоперацию американского спецназа в Афганистане показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена операция спецназа США по уничтожению боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане. Ролик во вторник, 9 января, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

На кадрах видно, как военные обстреливают местность из пулеметов, гранатометов и минометов. На 21-й секунде ролика можно увидеть, как спецназовец, проезжая на машине мимо грузовика, стреляет в находящегося в кабине водителя.

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В конце декабря прошлого года спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что ИГ существенно нарастило свою мощь в Афганистане. По данным российских властей, численность боевиков этой группировки в стране уже превышает 10 тысяч человек.

Пополнение рядов боевиков происходит, в том числе, за счет прибывающих из Сирии и Ирака. Отряды концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

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