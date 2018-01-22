Американцы отправят новых солдат в Афганистан

США планируют весной направить дополнительный воинский контингент в Афганистан численностью в тысячу человек. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах. Таким образом, общая численность американских солдат в стране составит 15 тысяч человек.

При этом отмечается, что министр обороны Джеймс Мэттис пока не подписал приказ об отправке дополнительных сил. Однако военное руководство Армии США уже поддержало эту инициативу. В настоящее время решается вопрос, военнослужащие каких родов войск будут отправлены в Афганистан.

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По сведениям издания, инициатива направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов.

Военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. Они занимаются обучением местных военнослужащих, но нередко им приходится участвовать в боевых действиях против талибов. По оценкам Пентагона, Вашингтону эта кампания обошлась уже в 680 миллиардов долларов. За это время погибли 2,35 тысячи американских военнослужащих, еще свыше 20 тысяч получили ранения, передает ТАСС.

В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп огласил новую военную стратегию, предусматривающую силовой сценарий решения афганской проблемы. Отмечалось, что Вашингтон не будет сообщать о начале или окончании военных операций, а также о численности воинского контингента в Афганистане.

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