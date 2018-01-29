Возле Абу Духура нашли десятки тел казненных сирийских солдат

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В районе сирийской авиабазы Абу Духур обнаружены массовые захоронения жертв казней боевиков. Видеозапись раскопок показали на сирийском телевидении, сообщает Al-Masdar News.

Всего сирийская армия обнаружила три братских могилы, в которых находились 45 тел. Сообщается, что всего исламисты убили 71 солдата.

Источники сообщают, что останки доставят в больницу города Хама для опознания.

20 января подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб. С 2015 года аэродром удерживали боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Причиной сдачи базы джихадисты назвали то, что часть боевиков отправились в район города Африн, чтобы помочь турецким войскам в операции против курдов.

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