Сирийские военные захватили авиабазу и решили там остаться

Сирийские правительственные войска начали обустраивать свои позиции на авиабазе Абу Духур на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Telegram-канал Directotate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, на аэродроме уже разместили пулеметные точки с крупнокалиберными пулеметами ДШКМ. Также туда прибыли танки Т-62 и пикапы с установленными на них ЗУ-23-2.

Как отмечает Directotate 4, подобные меры связаны с сохраняющейся опасностью внезапной атаки на Абу Духур, несмотря на то, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») покинули окрестности авиабазы. Кроме того, в нескольких десятках километров продолжают орудовать джихадисты «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли авиабазу Абу Духур 20 января. Боевики, которые ранее удерживали аэродром, покинули свои позиции и сдали объект без боя.

Террористы захватили Абу Духур в сентябре 2015 года. До этого гарнизону удавалось удерживать его на протяжении около трех лет. Во время атаки боевиков начальник авиабазы был убит, а остальных бойцов гарнизона казнили.

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