Террористы похвастались фотографиями и лишились захваченных российских танков

В Сирии обнаружено место, где боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) хранили захваченные у сирийской армии танки Т-90А, которые военным поставляла Россия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Машины хранились на разрушенном кирпичном заводе, находящемся на шоссе М-4 «Латакия-Алеппо» в 10 километрах к югу от города Идлиб. Раскрыть местоположение базы активисты смогли по фотографиям, которые опубликовали сами джихадисты.

В результате в ходе боев сирийские военные отбили у террористов один Т-90А. Второй был уничтожен выстрелом танка Т-72.

Район до сих пор контролируют боевики, поэтому он может использоваться как база для хранения и ремонта техники. Кирпичный завод находится в удобном месте, так как позволяет оперативно отправить бронемашины и на восток, и на юг провинции.

Ранее, 20 января, сообщалось, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», в результате ожесточенных боев ушли с захваченной в 2015 году авиабазы Абу Духур, которая находится на юго-востоке провинции Идлиб.

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