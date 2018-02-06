Боевики переделали «Шилку» в «джихадмобиль» и ничего не взорвали

Террорист-смертник из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» на ЗСУ-23-4 «Шилка» попытался атаковать позиции Сирийской арабской армии на востоке провинции Идлиб. Момент атаки попал на видео, которое во вторник, 6 февраля, публикует Al-Masdar News.

Как видно на кадрах, «джихадмобиль» представляет собой самоходную установку, с которой сняли башню. Также «Шилку» дополнительно укрепили железными щитами.

По данным издания, боевики планировали напасть на правительственные войска близ города Тал Султан. Однако, как сообщили Al-Masdar News источники в военных кругах, «джихадмобиль» был уничтожен прежде, чем он успел подойти достаточно близко, чтобы нанести урон позициям сирийской армии.

При этом сами джихадисты, хоть и не подтвердили факт преждевременного уничтожения «Шилки», об успехе атаки также не сообщали.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» создана на базе «Джабхат ан-Нусры», которая запрещена в России.

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