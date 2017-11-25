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Уничтожение «джихадмобиля» танком сняли с воздуха

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Иракские военные показали уничтожение «джихадмобиля» танком. Ролик опубликован на YouTube. На видео, снятом при помощи коптера, показано, что террорист-смертник на переделанном пикапе приближается к позициям ополченцев в провинции Анбар. Пулеметный огонь по машине ведет в том числе танк, в итоге «джихадмобиль» взлетает на воздух в результате мощного взрыва.

Как пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, в пятницу, 24 ноября, шесть смертников на автомобилях, начиненных взрывчаткой, атаковали позиции колонны иракской армии. Сообщается, что правительственные силы понесли потери в живой силе и технике.

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