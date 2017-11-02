Атака «джихадмобиля» на пост иракской армии попала на видео

Видео: Directorate 4 / Telegram

Смертник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на «джихадмобиле» атаковал пост иракской армии на западе провинции Анбар. Видео с моментом взрыва опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.

Как видно на кадрах, вооруженные иракские военные сначала в панике разбегаются, а после взрыва спешат на место происшествия, чтобы помочь раненым. Как отмечает канал, точных данных о числе погибших и пострадавших иракское командование не сообщило.

В сентябре в сети появилось видео, на котором было запечатлено, как смертник ИГ на заминированном автомобиле атакует колонну иракской армии. Начиненная взрывчаткой машина остановилась вблизи танка M1A1 Abrams и взлетела на воздух.