Загадочных российских военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25

На сирийской авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб, недавно отбитой у боевиков, были замечены российские военные. Об этом со ссылкой на сирийских активистов сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Источники канала сообщили о «российских подразделениях» на авиабазе, не уточнив их количество и принадлежность к тому или иному роду войск.

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3 февраля в Идлибе сбили российский штурмовик Су-25, который выполнял стандартное задание по патрулированию. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Находившийся за штурвалом пилот Роман Филипов катапультировался и успел сообщить о происшествии на базу Хмеймим. Ему пришлось подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

База Абу-Духур с 2015 года находилась под контролем террористов. 20 января стало известно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», покинули объект после ожесточенных боев с сирийской армией.

30 января членов ХТШ заметили с турецкими войсками, продвигающимися вглубь сирийской провинции Алеппо. За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска дойдут до Идлиба после взятия под контроль Африна, где в настоящее время проводится операция «Оливковая ветвь» против формирований курдов.

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