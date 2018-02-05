Кремль объяснил действия военных в Сирии после атаки на Су-25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия российских вооруженных сил в Сирии, предпринятые после атаки на штурмовик Су-25. Его слова в понедельник, 5 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они (действия против террористов — прим. «Ленты.ру») были спровоцированы трагическим происшествием, когда был сбит наш самолет. Летчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким летчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — сказал пресс-секретарь президента.

Материалы по теме В Сирии сбили российский Су-25 Пилот принял последний бой на земле и был убит

Песков также напомнил о том, что после завершения активной стадии операции по поддержке Вооруженных сил Сирии в их контртеррористической работе Москва сохранила достаточный потенциал «для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар». «Именно о таких точечных ударах речь и идет», — подчеркнул он.

Однако от комментариев по поводу принадлежности ПЗРК представитель Кремля воздержался. «Не обладая точной информацией, откуда и каким образом этот ПЗРК, а также многие другие, которые есть у террористов, попадают на территорию Сирии, делать какие-то заявления нужно весьма осторожно», — отметил Песков. В то же время он подчеркнул, что в Кремле испытывают крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что в руках террористов находится такое вооружение. «Это огромная опасность для всех государств», — сказал он.

Ранее сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил РИА Новости, что ПЗРК, из которого был сбит российский самолет Су-25, мог попасть к боевикам через контрабандные продажи с военного склада в Калиновке Винницкой области Украины.

Штурмовик сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Ответственность за атаку на самолет взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!