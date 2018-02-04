Опубликованы документы пилота сбитого Су-25

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) опубликовали документы пилота сбитого ими Су-25СМ. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.

На фотографии видно удостоверение пилота на имя Филипова Романа Николаевича. Помимо удостоверения обнаружен кнопочный мобильный телефон, кошелек и два неподписанных документа о представлении пилота Филипова в звании майора к государственной награде.

Ранее было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.

Российский штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилот катапультировался, а приземлившись, отстреливался от боевиков и погиб. Как сообщается, он подорвал себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.

Позже Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков террористической группировки.

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